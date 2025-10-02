Davutoğlu'ndan hükümete 7 maddelik çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırının ardından partisinin yönetim kurulu ile olağanüstü toplandıklarını ve atılması gereken adımları istişare ettiklerini duyurdu.

Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, başta TBMM Başkanlığı olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine TBMM bünyesinde gelişmeleri takip etmek ve anında tepki verebilmek için partilerin üst düzey temsilcilerinden oluşan partiler arası bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun ilk olarak İsrail ile Mavi Marmara bağlamında imzalanan ve TBMM’de onaylanan tazminat anlaşmasından Türkiye’nin çekilmesi yönünde ortak önerge vermesini ve davaların yeniden açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını önerdi.

Ahmet Davutoğlu; komisyonun, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin büyükelçiliklerini ziyaret ederek İsrail tarafından esir tutulan vatandaşların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için girişimde bulunması ve heyetin ayrıca, Filistin’e destek veren İspanya, Güney Afrika, Brezilya, Kolombiya ve İrlanda büyükelçiliklerini ziyaret ederek ortak dayanışmayı daha etkin sürdürmesini istedi.

Hükümete 7 maddelik çağrı

Davutoğlu, hükümetten, "uluslararası sularda Türk vatandaşlarını esir alan İsrail’in bütün diplomatlarının ivedilikle sınır dışı edilmesini, Trump’ın planına verilen desteğin geri çekilmesini, Mavi Marmara saldırısında olduğu gibi filoda vatandaşı bulunan ülkelerle birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplantıya çağrılmasını; Sumud Filosu'na saldırının, İsrail’in soykırım ve apartheid uygulamalarının delili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’na sunulmasını, Netanyahu ve ekibine yönelik 'terör örgütü liderleri' sıfatıyla tutuklama kararı çıkarılmasını, İsrail ile tazminat anlaşmasının iptali ve kamu davalarının yeniden başlatılmasını, İtalya’dan yola çıkan 'Vicdan Gemisi'nin aynı saldırıya maruz kalmaması için gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını ve ulusal ve uluslararası otoritelerle koordinasyonun sağlanmasını" talep etti.

Sivil toplum ve vatandaşlara çağrı

Ahmet Davutoğlu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara da, "Sumud Filosu'ndaki yolcular serbest bırakılana ve Gazze’de Gazzelilerin hür iradeleriyle kabul edecekleri bir ateşkes sağlanana kadar meydanlarda olmaları ve tepkilere öncülük edilmesi, cuma namazı sonrası tüm camilerde toplu dualar edilmesi, küresel bağlantıları olan kuruluşların muhataplarıyla temasa geçerek en geç cumartesi günü dünyada eşzamanlı bir eylem için harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.