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Davutoğlu'ndan iktidara vekil transferi yanıtı: "Bana şahsi bir mesaj iletildiğinin farkındayım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen vekillere tepki gösterdi. İktidara seslenen Davutoğlu, "Bana şahsi bir mesaj iletildiğinin farkındayım. Sadece sayılardan ibaret robotlar sizin olsun. Bize olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan şahsiyetler yeter" dedi.

Haber Merkezi
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Davutoğlu'ndan iktidara vekil transferi yanıtı: "Bana şahsi bir mesaj iletildiğinin farkındayım"
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Meclis'e CHP listesinden girip, Gelecek Partisi’nden istifa eden ve ardından AK Parti’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a adını vermeden "Küçük çıkarlar uğruna bizi terk edenler utanmalı" diyerek tepkisini gösterdi. 

"Biz asla size benzemeyeceğiz"

"Bana kişisel bir mesaj iletildiğinin farkındayım. Biz asla size benzemeyeceğiz" diyen Davutoğlu, iktidarın, "Biz en iddialı karşıtlarımızı bile hizaya sokarız" mesajıyla kendisini yıldırmak istediğini söyledi.

"Sayılardan ibaret robotlar sizin olsun"

Davutoğlu, Türkiye'de siyasetin etik değerlerden yoksun hale geldiğini belirtti. İktidarın, yalnızca sayısal çoğunluk elde etmek için ilkeler, ahlak ve liyakat gibi temel değerleri göz ardı ettiğini vurguladı ve "Onlar bu kongre ile 'Bizim iktidarımızı sürdürebilmemiz için 360'ı bulmamız gerekiyor. Bize yeni vizyon değil, emirle el kaldıracak kuklalar lazım' mesajı iletiyorlar. Bu mesaja bizim cevabımız net ve açık. Bir yekun içinde yazılmayı içlerine sindirenler, sadece sayılardan ibaret robotlar sizin olsun. Bize 'durun kalabalıklar' diyecek Elif gibi dik ve omurgalı siyasetçiler yeter" ifadelerini kullandı.

"Bize olduğu gibi görünenler yeter"

"Bize olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan şahsiyetler yeter" diyerek AK Parti'ye tepkisini gösteren Davutoğlu, iktidarın siyasi grupları kendi otoriter düzenine bağımlı hale getirmeye çalıştığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Onlar bu kongre ile 'Biz ideolojilerden, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak ister muhafazakâr, seküler, milliyetçi olsun herkesi otoriter düzenimize köle ederiz, kimse bizlere direnemez, milliyetçilere tarihi dizi izletir, hepsine birden de mevki ve makam gücü ile aldatır dediğimizi yaptırırız' diye mesaj gönderiyorlar. Bundan sonra saflaşma, ideoloji temelinde değil şahsiyetler temelinde olacaktır."

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