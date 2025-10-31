  1. Ekonomim
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir'i ziyaret etti.

Davutoğlu'ndan MÜSİAD'a ziyaret: Sorunlar ve beklentiler ele alındı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti yöneticileriyle MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'i ziyaret etti.

Partiden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ahmet Davutoğlu, genel başkan yardımcıları ve İstanbul İl Başkanı ile birlikte MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve heyetini ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, ülkenin mevcut ekonomik durumu, sanayicilerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ele alındı. Ayrıca Gelecek Partisi’nin bu alanlardaki çalışmaları ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu."

Açıklamada, görüşmede ekonomik istişarelerin önemine vurgu yapılarak, iş dünyasıyla diyalog ve iş birliğinin süreceği ifade edildi.

