  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Takip Et

DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

DBL Entertainment sahibi Abdülkadir Özkan, Özel ve 61 ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Özkan, konser iptalleri nedeniyle milyonlarca dolar zarar ettiğini ve karalama kampanyasına maruz kaldığını savundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab'a yönelik boykot paylaşımlarında "vatan haini" ifadesini kullanmasının ardından boykot edilen DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve ünlü isimlerden oluşan 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abdulkadir Özkan, konser iptalleri sonrasında milyonlarca dolar zarara uğradığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Özkan, CHP’nin boykot listesinde yer alan ve konserlerin iptali için paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz, Fatih Altaylı ve 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bilinçli olarak hedef alındığını ve asılsız ithamlarla karalamaya uğradığını ifade etti.

"O tweeti atmaz olaydım" demişti

"Vatan haini" sözleri sonrası hakkında boykot çağrıları yapılan DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım" dedi.

DBL Entertainment’in, Türkiye'de düzenleyeceği Muse ve Ane Brun konserleri iptal edilmişti.

Muse grubu tarafından yapılan açıklamada, konserin 2026 yılına ertelendiği duyurulmuştu.

Boykot edilen DBL Entertainment sahibi: Pişmanım, milyon dolarlarım yandıBoykot edilen DBL Entertainment sahibi: Pişmanım, milyon dolarlarım yandıGündem
Muse, İstanbul'daki konserini 2026'ya erteledi: Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirdikMuse, İstanbul'daki konserini 2026'ya erteledi: Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirdikGündem
Gündem
ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti
Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti
Deva Partisi Lideri Babacan: Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz
Deva Partisi Lideri Babacan: Uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sorununun çözümünde süreç istediğimiz gibi ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sorununun çözümünde süreç istediğimiz gibi ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı