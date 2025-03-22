DDM, MASAK raporu ile ilgili iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

MASAK raporu nasıl hazırlandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili MASAK'ın raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırladığı kaydedildi.

Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir. Kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor” iddiası doğru değildir.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler… pic.twitter.com/PJQyFgciHq — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 22, 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., 2020-2024 arasında 395 milyon TL'lik fatura kesmiş, ancak sadece 193 milyon TL ödeme yapılmış. Geri kalan tutarın akıbeti belirsiz olduğu iddia edilmişti.

İBB Tekzip ve CHP İletişim'den MASAK raporunda, yalnızca banka transferleri dikkate alındığı için tahsilat eksik gibi gösterildiği iddia edilmişti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:

"MASAK raporunda, yalnızca banka transferleri dikkate alındığı için tahsilat eksik gibi gösterilmiştir. Ancak gerçekte, şirketin İstanbul Kültür A.Ş.'ye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Raporda yer alan "aradaki farkın kaynağı bilinmemektedir" ifadesi eksik bilgiye dayalı ve dezenformasyon içeren bir yorumdur. İBB, bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip, suç duyurusunda bulundu. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ifade tutanağı üzerinden çelişki yaratma amacı güden dezenformasyonlara karşı mücadelemiz, kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına olan inancımızla sürecektir."