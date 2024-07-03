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DEAŞ, El-Nusra, El-Şam gibi terör örgütlerine para aktaran 6 kişi yakalandı

İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonda, DEAŞ, El-Nusra, Heyeti Tahrir el-Şam ve Fetih Cephesi gibi radikal terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları düşünülen 6 kişi yakalandı.

Haber Merkezi
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DEAŞ, El-Nusra, El-Şam gibi terör örgütlerine para aktaran 6 kişi yakalandı
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İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları düşünülen 6 kişi yakalandı.

6 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonda, DEAŞ, El-Nusra, Heyeti Tahrir el-Şam ve Fetih Cephesi gibi radikal terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları düşünülen 6 kişiyi yakalandı.

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