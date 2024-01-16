DEAŞ operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ve terör örgütünün propagandasını yapmak olaylarına yönelik çalışma yürütüldü. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sabah 05.00 itibarıyla 12 ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalar sürerken, firari durumda olduğu belirlenen 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda bugün şafak vakti aralarında özel harekatın da bulunduğu 152 polis ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21 bin 500 Suriye lirası, 800 Euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Bir şüphelinin 4 gün önce Türkiye'den deport edildiği öğrenilirken, bir şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.