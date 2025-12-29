DEAŞ operasyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki DEAŞ operasyonu hakkında X hesabından açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu altı terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

"Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırıda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekcimiz yaralanmıştır.

Çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon tamamlanmıştır.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır."