DEAŞ operasyonunda 14 gözaltı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 17 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlıların işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.