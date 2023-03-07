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DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.