DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda kesici alet ve dijital materyal ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.