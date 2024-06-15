DEAŞ operasyonunda balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınmamak için balkondan atlamaya çalışan kadın, polis tarafından kurtarıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon sıradan bir şüpheli kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı. Balkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı.
O anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.