DEAŞ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Mersin'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
AA
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta 2 kişinin gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar O.A.S.A, M.A.S.A. ve A.S.İ.A. adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.
Mersin'de 19 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.