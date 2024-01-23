DEAŞ soruşturmasında 4 gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.