DEAŞ ve FETÖ soruşturmalarında 49 gözaltı kararı
Terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik Ankara'da yürütülen soruşturmalarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin saklandığı yerlerin tespitine yönelik çalışmalarda, 16 kişinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ise 33 şüpheli hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.
Çalışmada, şüphelilerin, hem terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak hem de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin, Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
İzmir'de FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.