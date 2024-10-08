  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEAŞ'ın Selahaddin sorumlusu hava saldırısında öldürüldü
Takip Et

DEAŞ'ın Selahaddin sorumlusu hava saldırısında öldürüldü

Irak Ordusu Müşterek Harekat Komutanlığı, ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında, DEAŞ'ın sözde "Selahaddin Valisi"nin öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEAŞ'ın Selahaddin sorumlusu hava saldırısında öldürüldü
Takip Et

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Selahaddin vilayetine bağlı El-Ays bölgesinde, "terör örgütünün sığınağına hava saldırısı düzenlendiği" belirtildi.

Selahaddin Harekât Komutanlığı müfrezeleri, keşif taburu ve askeri istihbarat müfrezelerinden bir kuvvetin, harekât komutanının gözetiminde hedeflenen alanda inceleme yapmak için bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, saldırıda 4 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bunların aralarında sözde Selahaddin Valisi Ebu Ömer el-Kureyşi'nin de bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ele geçirilenler

Saldırı sonucu çok sayıda farklı silah, gece görüş gözlüğü ve el bombasının yanı sıra, DEAŞ mensuplarına ait 8 cep telefonu ile lojistik ve idari malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Müşterek Harekat Komutanlığı birliklerinin, "ilk hedeflenen yerin yakınında başka bir terörist yuvası tespit ettiği ve tamamen yok ettiği ve operasyonlarına devam ettiği" paylaşıldı.

MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiGündem
TBMM'deki İsrail oturumunda kapılar kilitlendi! 10 yıl devlet sırrı olarak kalacakTBMM'deki İsrail oturumunda kapılar kilitlendi! 10 yıl devlet sırrı olarak kalacakGündem

 

Gündem
"Tapusu bende" dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı!
"Tapusu bende" dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı!
Adana'da sazlıkta parçalanmış halde ceset bulundu
Adana'da sazlıkta parçalanmış halde ceset bulundu
Belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı! Yaralılar var
Belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı! Yaralılar var
Didim'de 'denize kirli su boşaltıldı' ihbarı: İnceleme başlatıldı
Didim'de 'denize kirli su boşaltıldı' ihbarı: İnceleme başlatıldı
Cem Garipoğlu raporunun ardından Karabulut ailesinin avukatından açıklama
Cem Garipoğlu raporunun ardından Karabulut ailesinin avukatından açıklama
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi