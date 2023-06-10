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DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Ahmed İstanbul'da tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Ahmed ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında örgütün sözde "Ninova Bölgesi kadısı" (Musul) Jalal İsmael Ahmed Ahmed'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde yapılan araştırmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen ve önceden soruşturma kaydı alınan 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Irak'ın sözde Musul kadısı olduğu değerlendirilen Jalal İsmael Ahmed Ahmed'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.