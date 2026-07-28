Defne Belediye Başkanı Özgün CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP’den istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı. Özgün, “Tabanımızın, seçmenimizin ve çevremizin de sesine kulak vererek yola bu şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi.

Özgün, yaptığı açıklamada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi kurmasının ardından seçmenlerden siyasi geleceğine ilişkin sorular aldığını belirtti. Özgün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasının ardından tabanımızdan ve seçmenimizden, münferit olarak da olsa, ne yapacağımıza ilişkin çok sık sorular geliyor. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Halil İbrahim Özgün olarak siyasi hayatıma Yeni Parti’de devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Gerek demokrasiye gerekse katılımcı demokrasiye olan inancımız gereği tabanımızın, seçmenimizin ve çevremizin de sesine kulak vererek yola bu şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”