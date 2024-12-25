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Deformasyon alarmı! İBB otoparkı boşaltıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu'ndaki Tepebaşı otoparkında gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle otoparkın tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Deformasyon alarmı! İBB otoparkı boşaltıldı
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İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İSPARK tarafından işletilen otoparkta bulunan bazı araçların çıkış yaptığı ve yeni araç girişine izin verilmediği görüldü.

Bariyer ve güvenlik şeridi çekilen giriş bölümünde dubalara, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır." yazıları asıldı.

Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi.

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