Dehşete düşüren görüntü! Et entegre tesisinde hayvana eziyet: Başına baltayla defalarca vurdular

Amasya'nın Suluova İlçesi, Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren özel bir et entegre tesisinde çekilen görüntülere dehşete düşürdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesici aletlerle eziyet eden kişiler ve işletme hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya’da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi.