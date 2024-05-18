Dehşete düşüren görüntü! Et entegre tesisinde hayvana eziyet: Başına baltayla defalarca vurdular
Amasya'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişinin, kesim öncesi sakinleşmeyen büyükbaş hayvana yaptığı eziyete tepki yağdı. Görevlilerden biri hayvanı bayıltmak için başına defalarca kez baltayla vurdu, başka bir görevli ise hayvana birkaç defa bıçak batırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 5 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova İlçesi, Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren özel bir et entegre tesisinde çekilen görüntülere dehşete düşürdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesici aletlerle eziyet eden kişiler ve işletme hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya’da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi.