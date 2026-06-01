Delegeler harekete geçti: Özgür Özel olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de, seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imza sayısına ulaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, dün yaptığı açıklama ile "kurultay sürecini başlattıklarını ve delegelerden imza topladıklarını" açıklamıştı.

Genel başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için bugün delegeler imza vermeye başladı. Kurultay için toplanan imza sayısı saat 16:00 itibarıyla 600'ü aştı.

İmza sayısının yarın akşama kadar bine ulaşması bekleniyor. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor.

Kurultay talebi içeren dilekçeler hazırlandıktan sonra toplu halde CHP Genel Merkezi'ne gönderilecek.

İlk imza Kayseri delegesinden geldi

CHP'de genel başkanlık seçiminin de yapılmasını öngören olağanüstü kurultay için 38 delege yazdıkları dilekçeyi CHP Genel Merkezi'ne göndermişti.

Özgür Özel de sabah saatlerinde kurultaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk imza sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegemizden geldi. İlk imza 'Siftahlı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notu ile geldi. Geçen kurultayda bize oy vermeyen ve bize sert muhalefet eden bir arkadaşımızdan; 'bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi. Biz henüz imza vermedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız."