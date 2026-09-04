DEM Parti 6 Eylül'de kongreye gidiyor: Kapsamlı değişim 2027'ye kaldı

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DEM Parti aslında 20 Eylül'de yapılması planlanan 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni erkene çekerek bu hafta sonu gerçekleştirecek. 6 Eylül Pazar günü Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre, yeni çözüm sürecinin sürdüğü kritik bir döneme denk geliyor.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu kongrede partinin adında, tüzüğünde ya da eş başkanlarında bir değişiklik beklenmiyor. DEM Parti kaynakları; isim, tüzük ve kadro değişikliklerini içerecek asıl büyük dönüşüm kongresi için gelecek yıla işaret ediyor.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre partiler her 2 yılda bir, ya da bazı zorunlu durumlarda en geç 3 yılda bir olağan kongre yapmak zorunda. DEM Parti en son Ekim 2023'te olağan kongresini toplamıştı.

Çerçeve yasa süreci kongreyi nasıl etkiledi?

Çözüm süreci kapsamında DEM Parti'nin de değişeceği, kadrolarının ve çizgisinin yeni sürece uyumlu hâle getirileceği uzun zamandır gündemdeydi.

Ancak DEM Partili yetkililere göre, süreçte bahar aylarındaki yavaşlama ve çerçeve kanunun gecikmeli yasalaşması dönüşüm sürecini etkiledi. Parti yönetimi, yeni kadroların ve yeni siyasi çizginin, sürecin nasıl ilerleyeceği daha net görüldükten sonra şekillenmesini istiyor.

DEM Partili bir yetkili, kongrenin öne çekilmesinin arkasındaki gerekçeyi süreçteki gecikmeyle açıkladı.

Yetkiliye göre partinin yeniden yapılanma planı çerçeve yasayla ilgili düzenlemelerin daha erken hayata geçmesi üzerine kuruluydu; ancak süreç gecikti. Yasa Meclis'ten geçti, fakat uygulama hükümleri henüz devrede değil.

Yasada yer alan ve PKK'lıların cezalarının ertelenmesine yönelik maddelerin uygulaması için Millî Güvenlik Kurulu'nun alacağı karar bekleniyor. Bu kararın ne zaman alınacağına ilişkin net bir tarih yok. DEM Partililer iyimser tahminle ekim ayını işaret ediyor.

DEM Partili kaynaklar, çerçeve yasa uygulamaya girer girmez yurt dışından gelenlerin ya da cezaevinden çıkanların toplu şekilde siyasete katılmasının beklenmemesi gerektiğini de vurguluyor.

Kesin hükümle mahkûm olanların 2-3 yıllık bir bekleme süresine tabi olduğuna dikkat çeken DEM Partili bir yetkili, az sayıda kişinin hızlıca siyasete girebileceğini belirtiyor.

DW Türkçe'nin konuştuğu DEM Partili yetkililere göre asıl beklenen çerçeve yasanın uygulaması ile önce bir "psikolojik ortam" ve "uygun siyasi iklim" oluşması. Bu nedenle 6 Eylül'deki kongre parti içinde "yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı" olarak tanımlanıyor.

İsim değişmiyor, tüzük aynı kalıyor

6 Eylül Kongresi ile ilgili son kararlar bugünkü Hazırlık Komitesi toplantısında ele alınıyor.

Kongre öncesi en çok merak edilen sorulardan biri isim değişikliğiydi. DEM Partili yetkililere göre bu hafta sonu için isim, tüzük ya da parti programında değişiklik gündemde değil.

Eş başkanlar, parti meclisi, disiplin kurulu ve danışma kurulu için seçim yapılacak; ancak eş başkanlarda bir değişiklik beklenmiyor.

DEM Parti'nin yeni çizgisi ne olacak?

Peki DEM Parti asıl büyük dönüşümü sonrasında nasıl bir yapıya kavuşacak?

DEM Parti, bugüne kadar ağırlıklı olarak Kürt siyasi hareketinin temsilcilerinden biri olarak konumlandı. Ancak yeni dönemde parti yönetimi, bunun ötesine geçen bir siyasi yapı kurma mesajları veriyor.

Parti yetkilileri kendilerinin etnik temelli bir parti olmadığını, bundan sonra da olmayacaklarını söyleyerek "demokratik ulus" kavramı çerçevesinde Türkiye'de yaşayan tüm halk ve inançları kapsayan bir siyasi çizgi izleneceğini, bunun sosyalistleri ve sosyal demokratları da içine alan geniş bir zemin olacağını belirtiyor.

Parti, olağanüstü kongre sonrasındaki yeni çizgisi ile yeni isimleri de bünyesine dahil etmek istiyor.

Abdullah Öcalan'ın etkisi olacak mı?

Partinin yeni hâlinde Abdullah Öcalan'ın ne kadar etkili olacağı da tartışma konusu. DEM Partiler Öcalan'ın ideolojik ve politik düzeyde etkisinin süreceğini belirtirken, pratik kadrolaşma kararlarının bir "danışma süreci" gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Öcalan'ın çok uzun yıllardır cezaevinde olduğu değerlendirilerek bazı kişilere dair güncel bilgilere sahip olmadığı düşünülüyor.

DEM Partililere göre süreç ile gelen "yeniden yapılanma" sadece DEM Parti'yle sınırlı kalmayacak. MGK kararı yayımlandıktan sonra bütün partilerin benzer bir gözden geçirme sürecine girmek zorunda kalacağını savunan parti kaynakları, aşırı milliyetçi veya ırkçı söylemlerin siyasette karşılık bulma ihtimalinin azalacağını değerlendiriyor.

DEM Partili bazı yetkililerin beklentisi, Kürt meselesinde çatışma ve şiddetin tamamen devre dışı kalmasıyla devletin siyasal alana müdahalelerinin azalması ve daha liberal bir demokrasiye yol açılması.