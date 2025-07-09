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DEM Parti açıkladı: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağını söyledi.

Haber Merkezi
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DEM Parti açıkladı: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye gündemini sarsacak bir açıklama yaptı. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, PKK’nın 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağını duyurdu.

"Türkiye için yeni bir sayfa açılacak"

Gergerlioğlu, bu gelişmenin “önemli ve tarihi bir dönüm noktası” olacağını belirterek, “Bu süreç, Türkiye için yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Süleymaniye’de düzenlenecek törene yüzlerce gazeteci, sivil toplum temsilcisi ve uluslararası gözlemci katılacak. Tüm dünyanın gözü bu adımda olacak,” ifadelerini kullandı.

"Parlamento’nun da sürece dahil olması şart"

Milletvekili Gergerlioğlu, silah bırakma sürecinin ardından TBMM çatısı altında bir komisyon kurulmasını beklediklerini vurguladı. “Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için Parlamento’nun da sürece dahil olması şart. Komisyon kurularak barışçıl çözüm için kalıcı bir mekanizma oluşturulmalı,” dedi.

Gergerlioğlu’nun açıklamaları henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, iddiaların önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

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