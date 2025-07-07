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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, yarın saat 13.30’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirecek. Konuya ilişkin DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada "Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (8 Temmuz Salı) saat 13:30’da Adalet Bakanı ile görüşecektir." ifadelerine yer verildi. 

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