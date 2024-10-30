DEM Parti: Adalet Bakanlığı ile Öcalan'ın tecridinin kaldırılması için görüşüldü

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrısı sonrası başlayan "Açılım" gündemi sıcaklığını koruyor.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından pek çok siyasiden değerlendirme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu.

Erdoğan bugün beklenen açıklamayı yaptı.

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan çağrısıyla ilgili olarak "Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir" dedi. "Milletin kürsüsünden sesleniyorum, sevgili Kürt kardeşlerim, bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz, gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" diye seslendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Türkiyelileşmeye dair istek ve arzusu olmayan siyasi partinin nerede durduğunu açıkça göstermiştir" sözlerine, "En başından onurlu bir barışı savunan bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için dile getirdiği ''Umut hakkı'' önerisi içinde Bakırhan, "Umut Hakkı bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil.. AİHM'in vermiş olduğu Öcalan kararında Umut Hakkı var. Umut Hakkı sadece sayın Öcalan için değil, aynı durumda olanlar için de geçerli" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile görüşme

Tuncer Bakırhan, "Adalet Bakanlığı'yla bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu. Tecridin kalkması hepimizin yararına olur. Çünkü Sayın Öcalan gerçekten demokratik bir zemin için fikirlerini belirtiyor. Oradan gelecek düşünceler barış ve demokrasi zeminini büyütür. Katkı sunar" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Parti'lilerle tokalaşmanın ardından gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu daha güçlü şekilde tartışılmaya başladı.