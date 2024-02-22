DEM Parti: Ana dilinde sağlık hizmetinin verilmemesi sağlık hakkı ihlalidir

Ana dilinde sağlık hizmetinin verilmemesinin sağlık hakkı ihlali olduğunu belirten DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Türkiye'de konuşulan tüm dillerde "ana dilinde sağlık hizmetlerinin sağlanması” için belirlenmiş bir planlamanız mevcut mudur?” diye sordu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, ana dilinde sağlık hakkını Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle Meclise soru önergesi veren Bozdağ, hastaların ana dilinde sağlık hizmetini almamasının sağlık hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Kürtçe konuşan milyonlarca vatandaşın durumuna dikkat çeken Bozdağ, “Başta acil servisler ve 112 acil birimleri, poliklinik hizmetleri, toplumsal sağlık bilgisinin inşası olmak üzere, bir bütün olarak sağlık hizmeti sunumu ana dili Türkçe dışında Kürtçe olan Kürtler başta olmak üzere diğer ana dillere de yer verilmesi en temel insan hakkıdır” dedi.

Kürtçenin E-Reçete sistemine eklenmediğini de hatırlatan Bozdağ, Bakan Koca’ya şu soruları sordu:

1. Türkiye’de anadilinde sağlık hizmeti verilmemesini Bakanlığınız nasıl değerlendirmektedir, bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Olacak mıdır?

2. Bakanlığınızca Kürtçe dışında başka bir dil bilmeyen yurttaşlara sağlık hizmetlerinin verilmesi nasıl sağlanmaktadır?

3. Kürtçenin yoğun konuşulduğu bölgelerde doktor ve diğer sağlık emekçilerinin Kürtçe öğrenmesi için yürütülen bir program mevcut mudur?

4. Bu kapsamda hizmet içi eğitim alan personel sayısı kaçtır?

5. Kürtçe ’de ilkyardım ve temel sağlık bilgileri konularının yaygınlaştırılması için yürütülen faaliyetler nelerdir?

6. Türkiye'de konuşulan tüm dillerde "anadilinde sağlık hizmetlerinin sağlanması” için belirlenmiş bir planlamanız mevcut mudur?

7. Bakanlığınızın Sağlık hizmetinde en önemli husus anamnez (hastanın öyküsü) almadır. Hasta-sağlık çalışanı iletişimini sağlamaya yönelik Türkçe dışında sağlık tercümanlığı kadrolarının açılmasına yönelik bir çalışmanız mevcut mudur? Olacak mıdır?

8. İstihdam edilen tercüman sayısı kaçtır?

9. 112 Çağrı Merkezi'nde 5 dille hizmet verilmesine rağmen Kürtçe ile verilmemesinin sebebi nedir? 112 Acil birimlerinde ivedi bir şekilde Kürtçeyi bilen personel veya tercüman alımı gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?

10. Kamusal alanda anadilin kullanılmaması nedeniyle nitelikli sağlığa erişimi olmayan Kürtlerin ayrıca E-Reçetem sistemine Kürtçenin dahil edilmemesi ile bu alana dair sorunlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Buna dair bakanlığınızın bir girişimi ya da çalışması olacak mıdır?

11. Anadilinde sağlık hizmetinin verilmesi amacıyla 2024 bütçesinde ayrılmış bir pay var mıdır? Olacak mıdır?