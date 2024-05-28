DEM Parti, asgari ücret ve emekli maaşları için kampanya başlatacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bakırhan, "Türkiye'de mafyalar ve çeteler artık devleti kontrol ediyor. Yargıdan sanata, spordan siyasete her alana çete zihniyeti sirayet etmiş durumda. Cinayetler dahil olmak üzere, hiçbir çete ve mafya, devletin bilgisi olmadan tek bir adım atamaz." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve adaletin önemine işaret eden Bakırhan, "Demokratik bir anayasa, ekonomik krizlerin, yoksulluğun ve savaşın çözümüdür. Türkiye'nin geleceği, Kürt meselesinin çözümü ve demokratik dönüşümden geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamudaki tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerde bulunan Bakırhan, "Tasarruf şov yapmakla, asgari ücrete ve emeklilere hakları olan zammı vermemekle olmaz. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapmayacaklarını ve kira artışındaki yüzde 25 sınırını kaldıracaklarını söylüyorlar. Bu, açıkça topluma, emekçilere 'aç kalın, açıkta kalın' demektir." diye konuştu.

Bakırhan, "Temmuz ayına kadar asgari ücretin ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir kampanya yürüteceğiz. Kanun teklifi de verdi arkadaşlarımız. İlkesel tutumumuz, yoksulluk sınırı ne ise asgari ücretin en az onun yarısı kadar olmasıdır. Son açıklanan verilere göre temmuz ayında yoksulluk sınırı 60 bin liranın üzerinde olacak. O halde asgari ücret 32 bin lira olmalıdır." şeklinde konuştu.

Memurlara verilen seyyanen zammın kamu emeklilerine de uygulanması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Bu taleplerimizi hayata geçirmek için sokaklarda, fabrikalarda, Meclis çatısı altında emekçilerle ve yoksullarla birlikte kararlı bir şekilde çalışacağız. Onların sesi ve soluğu olacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm türlerin yaşam hakkını savunuyoruz"

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili yeni düzenleme çalışmalarına da değinen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere son günlerde sokak hayvanları gündemi var. Biz de yakından takip ediyoruz. Buna göre sokak hayvanlarını toplayacaklar, barınaklarda 30 gün boyunca misafir edecekler. 30 gün içerisinde ilana çıkacaklar. Sahiplendirilen hayvanları sahiplerine verecekler. Gerisini de uyutacaklarmış. Birileri daha uyutmanın ne olduğunu bile bilmiyor. Uyutma dedikleri hayvanları katletmek. Evet doğaya, insana, canlıya düşman pratikleriyle, kalıcı bir çözüm üretmekten yoksun bu iktidar, çareyi yine yaşamı yok etmekte, sokak hayvanlarını katletmekte buluyor."

DEM Parti'nin doğanın ve tüm türlerin yaşam hakkını savunduğunu, savunmaya da devam edeceğini belirten Bakırhan, "Barınaklar açsaydınız, barınaklardaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirseydiniz, kısırlaştırmak için gerçek bir plan program, yasa geçirseydiniz bugün sokak hayvanlarının bir sorun olduğundan bahsetmeyecektiniz. DEM Parti olarak en şiddetli, en güçlü muhalefeti yaparak sokak hayvanlarının katledilmemesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri bombaladı. Filistin halkı yalnız değildir. Dünya halklarını Filistin'e destek vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.