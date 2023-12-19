DEM Parti Batı'da aday çıkaracağı yerleri açıkladı

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye’nin batısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. İşte DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:

* Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri

* Antalya’nın Kepez ilçesi

* Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri

* İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri

* Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri

* Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri

* Kocaeli'nin Dilovası ilçesi

* İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri

* Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri

* Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi

* Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri