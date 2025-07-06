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DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek

Haber Merkezi
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DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 15:00'te CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceği açıklandı.

İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi, CHP'li belediyelere operasyonlar ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce yapılan ziyarette gündemin değerlendirilmesi bekleniyor. 

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