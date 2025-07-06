DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 15:00'te CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceği açıklandı.
İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi, CHP'li belediyelere operasyonlar ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce yapılan ziyarette gündemin değerlendirilmesi bekleniyor.