DEM Parti, Diyarbakır'da belediye eş başkan adaylarını açıkladı
DEM Parti, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
Bazı eş başkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi.
"Kayyumları göndereceğiz"
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), önce 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği kadın belediye eş başkan adayları için tanıtım etkinliği düzenledi ardından karma adaylar için benzer bir etkinlik yapıldı.
Diyarbakır'da bir otelde yapılan düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumların kentlerde yarattığı tahribatlara değinerek, "Mutlaka kayyumları göndereceğiz. 31 Mart yerel seçimleri demek, yerinden yönetimin demokraside yer bulması demektir. Doğrudan demokrasiyi belediyelerde hayata geçireceğiz. Belediye ile halk arasına beton bloklar kuruldu. Bizler onları darma duman edeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Ermeni, Süryani kimseyi dışarıda bırakmadan hizmet edeceğiz. Kayyumları süpüreceğiz" dedi.
Açıklanan liste şöyle:
ADIYAMAN
Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun
AĞRI
Merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş
Diyadin: Adnan Doğan
Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan
Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun
Tutak: Mahmut Tataş
Taşlıçay: Mehmet Ali Budak
BATMAN
Merkez: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün
Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi
Beşiri: Mehmet Akif Akın
Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Balpınar: Osman Ekinci
İkiköprü: İbrahim Karabulut
BİNGÖL
Merkez: Aydın Bürçün
Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç
BİTLİS
Merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin
Ahlat: Erkan Akbudak
Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı
Güroymak: Mehmet Şirin Üncü
Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur
Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk
Tatvan: Mümin Erol
DİYARBAKIR
Büyükşehir Belediyesi: Serra Bucak Ve Doğan Hatun
Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik
Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu
Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus
Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat
Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken
Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir
Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven
Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar
Kocaköy: Mehmet Şık
Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek
Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir
Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen
Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan
Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün
ELAZIĞ
Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur
ERZURUM
Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren
Karaçoban: Kazim Erhan
Karayazı: Bahar Göksu
Tekman: Abdurrahman Sever
HAKKARİ
Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış
Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz
Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri
IĞDIR
Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş
Tuzluca: Kader Yiğitalp
Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira
Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş
Hoşhaber: Ömer Çelik
KARS
Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı
Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman
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