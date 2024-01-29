  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti, Diyarbakır'da belediye eş başkan adaylarını açıkladı
Takip Et

DEM Parti, Diyarbakır'da belediye eş başkan adaylarını açıkladı

DEM Parti, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti, Diyarbakır'da belediye eş başkan adaylarını açıkladı
Takip Et

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Bazı eş başkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi. 

"Kayyumları göndereceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), önce 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği kadın belediye eş başkan adayları için tanıtım etkinliği düzenledi ardından karma adaylar için benzer bir etkinlik yapıldı. 

Diyarbakır'da bir otelde yapılan düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumların kentlerde yarattığı tahribatlara değinerek, "Mutlaka kayyumları göndereceğiz. 31 Mart yerel seçimleri demek, yerinden yönetimin demokraside yer bulması demektir. Doğrudan demokrasiyi belediyelerde hayata geçireceğiz. Belediye ile halk arasına beton bloklar kuruldu. Bizler onları darma duman edeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Ermeni, Süryani kimseyi dışarıda bırakmadan hizmet edeceğiz. Kayyumları süpüreceğiz" dedi. 

Açıklanan liste şöyle:

ADIYAMAN

Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun

AĞRI

Merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş
Diyadin: Adnan Doğan
Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan
Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun
Tutak: Mahmut Tataş
Taşlıçay: Mehmet Ali Budak

BATMAN

Merkez: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün
Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi
Beşiri: Mehmet Akif Akın
Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan
Hasankeyf: Mecit Tokdemir
Balpınar: Osman Ekinci
İkiköprü: İbrahim Karabulut

BİNGÖL

Merkez: Aydın Bürçün
Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç

BİTLİS

Merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin
Ahlat: Erkan Akbudak
Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı
Güroymak: Mehmet Şirin Üncü
Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur
Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk
Tatvan: Mümin Erol

DİYARBAKIR

Büyükşehir Belediyesi: Serra Bucak Ve Doğan Hatun
Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik
Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu
Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus
Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat
Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken
Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir
Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven
Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar
Kocaköy: Mehmet Şık
Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek
Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir
Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen
Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan
Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

ELAZIĞ

Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur

ERZURUM

Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren
Karaçoban: Kazim Erhan
Karayazı: Bahar Göksu
Tekman: Abdurrahman Sever

HAKKARİ

Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış
Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz
Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri

IĞDIR

Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş
Tuzluca: Kader Yiğitalp
Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira
Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş
Hoşhaber: Ömer Çelik

KARS

Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı
Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman

Ayrıntılar geliyor...