DEM Parti, Diyarbakır'da belediye eş başkan adaylarını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Bazı eş başkan adaylarının daha sonra netleşeceği öğrenildi.

"Kayyumları göndereceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), önce 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği kadın belediye eş başkan adayları için tanıtım etkinliği düzenledi ardından karma adaylar için benzer bir etkinlik yapıldı.

Diyarbakır'da bir otelde yapılan düzenlenen etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyumların kentlerde yarattığı tahribatlara değinerek, "Mutlaka kayyumları göndereceğiz. 31 Mart yerel seçimleri demek, yerinden yönetimin demokraside yer bulması demektir. Doğrudan demokrasiyi belediyelerde hayata geçireceğiz. Belediye ile halk arasına beton bloklar kuruldu. Bizler onları darma duman edeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Ermeni, Süryani kimseyi dışarıda bırakmadan hizmet edeceğiz. Kayyumları süpüreceğiz" dedi.

Açıklanan liste şöyle:

ADIYAMAN

Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun

AĞRI

Merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş

Diyadin: Adnan Doğan

Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan

Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun

Tutak: Mahmut Tataş

Taşlıçay: Mehmet Ali Budak

BATMAN

Merkez: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün

Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi

Beşiri: Mehmet Akif Akın

Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan

Hasankeyf: Mecit Tokdemir

Balpınar: Osman Ekinci

İkiköprü: İbrahim Karabulut

BİNGÖL

Merkez: Aydın Bürçün

Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç

BİTLİS

Merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin

Ahlat: Erkan Akbudak

Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı

Güroymak: Mehmet Şirin Üncü

Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur

Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk

Tatvan: Mümin Erol

DİYARBAKIR

Büyükşehir Belediyesi: Serra Bucak Ve Doğan Hatun

Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik

Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu

Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus

Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat

Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken

Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir

Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven

Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar

Kocaköy: Mehmet Şık

Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek

Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir

Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen

Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan

Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

ELAZIĞ

Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur

ERZURUM

Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren

Karaçoban: Kazim Erhan

Karayazı: Bahar Göksu

Tekman: Abdurrahman Sever

HAKKARİ

Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış

Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz

Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri

IĞDIR

Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş

Tuzluca: Kader Yiğitalp

Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira

Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş

Hoşhaber: Ömer Çelik

KARS

Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı

Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman

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