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DEM Parti doğruladı: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti, hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarıyla ilgili basında çıkan haberlerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Parti, Önder’in aracında düzenek bulunduğu iddialarını doğruladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti doğruladı: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu
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DEM Parti, 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin ardından açıklama yayımladı.

Arabanın lastiklerinden gelen sesten şüphelenildi

"2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür" denilen açıklamada, "Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Sırrı Süreyya Önder olayı parti kurullarına taşıdı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

Açıklamada, yürütülen araştırmaya dair DEM Parti’ye henüz resmi bir sonuç iletilmediği bilgisi de yer aldı.

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