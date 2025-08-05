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DEM Parti: Dolaşıma sokulan ‘görüşme notları’ gerçeği yansıtmıyor

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’a atfedilen görüşme notlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti: Dolaşıma sokulan ‘görüşme notları’ gerçeği yansıtmıyor
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DEM Parti İmralı Heyeti,, sosyal medyada dolaşıma giren notlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Daha önce 14 Temmuz 2025’te yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Abdullah Öcalan’a atfedilen bazı 'görüşme notları' gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İmralı Heyetinden ya da Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmi bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Bu tür içeriklerin dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir operasyon niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun bu tür provokatif girişimlere karşı duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz."

 

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