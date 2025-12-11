  1. Ekonomim
DEM Parti "Ekmek ve Barış İçin Bütçe" yürüyüşünü yarın dört ilde başlatıyor

DEM Parti, Bütçe Kanun Teklifi'nin Meclis'te tartışıldığı günlerde "Ekmek ve Barış İçin Bütçe" talebiyle ülke çapında geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting süreci başlatıyor.

DEM Parti “Ekmek ve Barış İçin Bütçe” yürüyüşünü yarın dört ilde başlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da katılacağı “Ekmek ve Barış İçin Bütçe” yürüyüşü yarın dört ilde başlıyor.

Tekirdağ, Batman, Samandağ ve Aydın illerinde başlayacak ve 14 Aralık'ta Ankara'da sona erecek yürüyüşün ilk gün programı şöyle:

Toplanma Yeri: Batman Yılmaz Güney Sergi Alanı

Saat: 10:30

Katılımcı: Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları

Toplanma Yeri: Tekirdağ/Çerkezköy-Kızılpınar Kahveler Durağı

Saat: 11:30

Katılımcı: Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan

Toplanma Yeri: Aydın Kent Meydanı

Saat: 12:30

Katılımcı: Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu

Toplanma Yeri: Hatay/Samandağ Abdullah Cömert Parkı

Saat: 12:00

Katılımcı: Grup Başkanvekili Sezai Temelli

