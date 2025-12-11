DEM Parti “Ekmek ve Barış İçin Bütçe” yürüyüşünü yarın dört ilde başlatıyor
DEM Parti, Bütçe Kanun Teklifi’nin Meclis’te tartışıldığı günlerde "Ekmek ve Barış İçin Bütçe" talebiyle ülke çapında geniş katılımlı bir yürüyüş ve miting süreci başlatıyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da katılacağı “Ekmek ve Barış İçin Bütçe” yürüyüşü yarın dört ilde başlıyor.
Tekirdağ, Batman, Samandağ ve Aydın illerinde başlayacak ve 14 Aralık'ta Ankara'da sona erecek yürüyüşün ilk gün programı şöyle:
Toplanma Yeri: Batman Yılmaz Güney Sergi Alanı
Saat: 10:30
Katılımcı: Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları
Toplanma Yeri: Tekirdağ/Çerkezköy-Kızılpınar Kahveler Durağı
Saat: 11:30
Katılımcı: Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan
Toplanma Yeri: Aydın Kent Meydanı
Saat: 12:30
Katılımcı: Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu
Toplanma Yeri: Hatay/Samandağ Abdullah Cömert Parkı
Saat: 12:00
Katılımcı: Grup Başkanvekili Sezai Temelli