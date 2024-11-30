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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı
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Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınanların savcılık ifadeleri sona erdi. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Faruk Ayhan ve Recep Şimşek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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