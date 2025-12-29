DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu üç polisin şehit olmasına ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, "IŞİD yalnızca bölgemiz için değil, tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur" dedi.
Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
