  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir
Takip Et

DEM parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları DEM Parti grup çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, "Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir
Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları DEM Parti grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hatimoğulları, Bahçeli’nin İmralı SDG’ye mesaj vermesi ve komisyonun İmralı’ya gitmesi yönündeki ifadelerini değerlendirerek, "Bahçeli’nin grupta yaptığı komisyonla ilgili konuşma çok önemli bir konuşmaydı. 1 Ekim’de bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir uygun bir konuşmaydı.

"Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir"

Komisyonun İmralı’ya gidebileceği, bunun önünde engel olmadığı, Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini, isterse bunu kamuoyuyla paylaşabileceğini bu anlama gelen şekilde özetledi. Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır" dedi.
SDG’nin silah bırakmasına ilişkin soruya Hatimoğulları, "Şam yönetimi ile SDG güçleri bir araya gelmiş, görüşmeleri sürdürüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve entegrasyon sürecini destekledik" ifadelerini kullandı.

"Bizler AİHM kararlarının yerine getirilmesini bekliyoruz"

Demirtaş hakkında AİHM’nin verdiği kararın süresinin dolduğunu hatırlatan gazeteciye Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan arkadaşlarımızın AİHM verdiği ilk karar göze alınarak bırakılması gerekiyordu. AİHM büyük dairesi üçüncü kez kararını açıklıyor, yarın süre doluyor. Bizler bugün ya da yarın AİHM kararlarının yerine getirilmesini ve toplum vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. AİHM kararının hayata geçmesi bize çok güzel hediye olur" şeklinde konuştu.

Togg T10X ve T10F 4More'un anahtar teslim fiyatları belli olduTogg T10X ve T10F 4More'un anahtar teslim fiyatları belli olduOtomotiv

 

Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdiGazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdiDünya

 

Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
İmamoğlu'ndan "200. gün" mesajı: İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın
Özgür Özel: Erdoğan kendi geleceği için ülkenin geleceğini satamaz, nadir elementlere sahip çıkalım!
Özgür Özel: Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir
Avukat Serdar Öktem cinayeti: Talimatı veren isim belli oldu
Serdar Öktem cinayeti: Talimatı veren isim belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Pişman değilim, bugün olsa yine aynı kararları alırım'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Pişman değilim, bugün olsa yine aynı kararları alırım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de istikrar olmazsa olmaz bir gerekliliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de istikrar olmazsa olmaz bir gerekliliktir