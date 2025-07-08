DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan 12 şehit asker için taziye mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, metan gazı sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 12 asker için başsağlığı mesajı verdi.

Hatimoğulları yaptığı açıklamada, "12 kahraman askerimizin metan gazı nedeniyle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyor; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, şehit ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları"12 askerin metan gazı sebebiyle hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyor, bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bugün büyük bir katliamın da yıl dönümündeyiz. 7 yıl önce Çorlu Tren Faciası'nı yaşadık. Bir kez daha cezasızlık politikası hayata geçti ve adalet yerini bulmadı ne yazık ki. Yitirdiğimiz canları minnetle anıyorum.

IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Suruç'ta 33 sosyalist genç yaşamını yitirdi. Suruç anmasının Türkiye'nin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatıyor, buraya gelen ailelere teşekkür ediyorum. Suruç'u unutmayacağız, unutturmayacağız.

"Bütün ihmallerin sorumlusu kim?"

Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Bütün ihmallerin sorumlusu kim? Cudi’den İzmir’e, Bursa’dan Hatay’a ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Bakan “elektrik hatları” diyor. O hatları kim özelleştirdi? Kim şirketlere peşkeş çekti? Peki, peşkeş çektin; neden denetlemedin? Milletvekillerimiz çok sayıda soru önergesi verdi hepsi cevapsız kaldı. Sizin yüzünüzden ormanlarımızı yitirdik ve kılınızı kıpırdatmadınız.

İktidara çağrımız nettir, yangın bölgeleri acil bir şekilde afet bölgesi ilan edilmelidir. Doğa bizim, bütün canlılarla birlikte ağacımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz."