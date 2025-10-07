DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını değerlendirerek, “Bazı gruplar iyi niyet gösterisi olarak silahlarını bıraktı. Diğerlerinin de aynı adımı atabilmesi için bir geçiş yasasına ihtiyaç var. Ancak şu anda böyle bir yasa yok, hukuk zemini oluşmamış, yapılacaklar konusunda net bir yol haritası bulunmuyor. Komisyon önemli, dinlemelerle ilerledik ama bir yılı böyle geçirdik. Daha iyi bir noktada olabilirdik” ifadelerini kullandı.

"Öcalan'la konuşmak kimseye başka bir yük yüklemez"

Bakırhan, komisyonun mutlaka Abdullah Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir taviz değildir. Bu sürecin başarıyla yürümesi için gerekli bir adımdır. Sayın Öcalan'a gitmek kimseyi küçültmez. Öcalan'la konuşmak kimseye başka bir yük yüklemez. Aksine bu, meselenin çözümünü kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Heyeti’nin son ziyaretinde verdiği "Demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınması" ve "Hukuki gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğu" mesajlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Pozitif barış ve demokratik müzakere aşamasına geçilmesi gerek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecini değerlendirdi. Bakırhan, Öcalan’ın silah bırakma ve partisini feshetme adımlarını attığını belirterek, artık sürecin “pozitif barış” ve demokratik müzakere aşamasına geçmesi gerektiğini söyledi.

Hukuki ve siyasi zeminin hâlâ eksik olduğunu vurgulayan Bakırhan, geçiş yasaları ve diğer düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis Komisyonu’nun da bu sürecin ilerlemesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Bakırhan, Kürt meselesinin sadece DEM Parti veya PKK ile devlet arasında değil, Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bir sorun olduğunu söyledi. Cezaevleri, infaz yasası, Terörle Mücadele Kanunu ve kayyum uygulamaları gibi konularda somut adımların hâlâ atılmadığını kaydetti.

Son olarak, komisyonun daha hızlı ve pratik şekilde çalışması gerektiğini, Öcalan’la görüşmenin de sürecin ilerlemesi için önemli olduğunu ifade etti.

"Sürecin ilerlemesi için gerekli bir adımdır”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Komisyonu’nun yakın zamanda İmralı’ya ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünde Öcalan ile görüşmenin şart olduğunu belirterek, “Mesele çözülmek isteniyorsa, örgütün lideriyle konuşulmalı. Bu, kimseye taviz değil, sürecin ilerlemesi için gerekli bir adımdır” dedi.

Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de söyleyen Bakırhan, 12 metrekarelik hücrede uzun yıllardır tutulan Öcalan’ın sağlıklı iletişim ve çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini vurguladı. Böylece Öcalan’ın örgütüyle iletişim kurarak barış sürecine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Bakırhan, Türkiye’de çözümün Türkiye içinde, yerel ve dengeli bir süreçle yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.