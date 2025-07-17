DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Arkadaşlarımızın bizim yanımızda olması gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Bakırhan ve Hatimoğulları, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

"İçeri alınan arkadaşlarımızın bizim yanımızda olması gerekiyor"

Bakırhan, görüşmeye dair şunları söyledi:

"Çok sağlıklı, umutlu, moralli ve güçlü gördüm kendilerini. Barış çalışmalarını yürüten emekçilerine selam ve sevgilerini gönderdiler.

Yürüttüğümüz süreci içeriden takip ediyorlar, destekliyorlar, onurlu bir barışla taçlanmasını umut ediyorlar, çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. Önerilerini, eleştirilerini aldık, kıymetli önerilerde bulundular. Kendi üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini belirttiler.

Onlar dile getirmediler ama biz dile getiriyoruz, barışı tartıştığımız, silahların törenle bırakıldığı bir süreçte Kobani kumpas davasıyla yargılanan ve içeri alınan arkadaşlarımızın bizim yanımızda olması gerekiyor, bu süreci yürütmek için onlara ihtiyacımız var.

Ortada bir AİHM kararı var, sürecin gereklerini yerine getirilmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu sürecin daha olumlu bir şekilde yürümesi için AİHM kararını da dikkate alarak, en başta Kobani kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması gerekiyor, onlara ihtiyacımız var, bu süreçte katkılarına ihtiyacımız var…”

"Arkadaşlarımızın bir dakika bile içeride kalmamaları ve bir an önce dışarıda olmaları gerekiyor"

Hatimoğulları da şöyle konuştu:

"Dün Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel’i, bugün de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettiğimizde son derece verimli ve moralli bir görüşme gerçekleştirdik.

Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve kısa zaman içerisinde sonuca varabilmesi için kendileri en güçlü şekilde destek sunduklarını, tamamen bu süreci sahiplenen bir yerde olduklarını ifade ettiler. Çok kıymetli ve önemli gelişmeler bunlar. Türkiye’de şu anda içinde bulunduğumuz gelişmeler çok önemli.

Ortada AİHM Büyük Dairenin çok önemli bir kararı var. Çıkan karar, geçmiş kararlarla kıyasladığımızda son derece kapsamlı. Bu karar gereği arkadaşlarımızın bir dakika bile içeride kalmamaları ve bir an önce dışarıda olmaları gerekiyor.

Şu bilinmeli ki Kobani davasından tutuklu arkadaşlarımızın AİHM kararı gereği de hukukun ve vicdanın gereği olarak da dışarıda olmaları lazım.

AİHM kararının gereği olarak Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile Kobani davasından tutuklu diğer bütün arkadaşlarımızın en kısa zaman içerisinde, hatta bir saniye bile gecikmeden çıkmalarının önemi büyüktür.

Biz bu süreci konuşuyor olmasak da hem Türkiye’nin kendi yasaları gereği hem de AİHS’e taraf bir ülke olarak AİHM kararının bağlayıcılığı gereği arkadaşlarımız dışarıda olmalıdır.

Bütün bunların yanı sıra, bir de barışın ve demokratik toplumun inşasını konuştuğumuz bu süreçteyiz. Silahların sustuğu, barışın dilinin yükseldiği bu dönemde elbette biz böyle bir sonucun acilen hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye toplumunu; Türk, Kürt, Laz, Çerkes, ezcümle 72 milletten insanımızı son derece mutlu edecektir. Bu sürece olan inancın daha da büyümesine ve derinleşmesine çok büyük katkı sunacaktır."