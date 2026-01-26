DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, CHP lideri Özel’i ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne yapacağı ziyaretin 10.30’da başlayacağı duyuruldu.

Görüşme sadece genel başkan düzeyinde değil, parlamento grubunu da kapsayan geniş bir heyetle gerçekleştirilecek. DEM Parti kanadından Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’a, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli eşlik edecek. Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının karşılaması bekleniyor.

Masaya yatırılması beklenen konular

Edinilen bilgilere göre görüşmenin öncelikli ve en ağırlıklı başlığı Suriye olacak. Bölgede son dönemde yaşanan askeri ve siyasi hareketlilik, olası göç dalgaları ve sınır güvenliğine ilişkin risklerin, iki partinin perspektifinden değerlendirileceği öğrenildi. Ziyaret kapsamında ayrıca:

Bölgesel barış arayışları, Türkiye’nin Suriye politikasındaki son duruşu, insani yardım ve demografik yapıya ilişkin endişelerin karşılıklı olarak istişare edilmesi öngörülüyor.