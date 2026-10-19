DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Özel'e ziyaret

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, "Öncelikle YENİ Parti'ye hem partinin tüzel kişiliği anlamında hem de yeni genel merkezimize yapılan ziyaret için teşekkür ediyoruz. Bir ülkede demokrasinin var olması; siyasi ve toplumsal muhalefetin rahat bir şekilde görevini yapabilmesiyle ölçülmektedir. Muhalefetin görevi ise birbiriyle diyaloğu, farklı görüşlerde veya siyasi yelpazelerin farklı noktalarında olunsa dahi sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürmektir. Biz YENİ Parti olarak bu yaklaşımı savunuyoruz. Muhalefetin diyalog içinde olduğu bir düzlemde ülkenin temel meselelerinin birlikte göğüslenebilmesi ve ortak kazanımların ülkeye kazandırılması önemlidir. Bu anlamda Türkiye'de huzur ortamının sağlanması, terörün sona ermesi ve çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulması tüm toplumun yararınadır. Savunma harcamaları yerine kalkınmaya bütçe ayrılması, ülkenin geleceğine yatırım yapılması ve herkesin tüm farklılıklarıyla kardeşçe yaşayabileceği bir ortamın tesisi açısından önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Son 2 haftaya kadar beklenip yapılan tarih ayarlamaları erken seçim niteliği taşımamaktadır"

Erken seçim kararı alınabilmesi için Anayasa ve Meclis aritmetiğinin ortada olduğunu belirten Özel, "Seçimlerin yalnızca birkaç hafta veya bir ay öne alınmasını gerçek bir erken seçim olarak değerlendirmiyoruz. Seçimlerin öne alınması ancak şartların gerektirdiği makul zaman dilimlerinde, örneğin birkaç ay öncesinden planlanacak şekilde yetkili kurullarda değerlendirilebilir. Son iki haftaya kadar beklenip yapılan tarih ayarlamaları erken seçim niteliği taşımamaktadır. Siyasi karar organlarının Meclis iradesine saygı duyması ve tüm değerlendirmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel nezdinde YENİ Parti yönetimine başarılar diliyoruz"

Yaklaşık bir haftadır emek ve meslek örgütleri ile sendikaları ziyaret ettiklerini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise, "Siyasi parti ziyaretlerimiz kapsamında ilk durağımız YENİ Parti oldu. Nazik karşılamaları ve verimli görüşmelerimiz için kendilerine teşekkür ediyorum. Özgür Özel nezdinde YENİ Parti yönetimine başarılar diliyoruz. Görüşmemizde toplumsal huzur ve demokratikleşme süreci ile güncel ekonomik konular üzerindeki düşüncelerimizi paylaştık. Ayrıca yakın zamanda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde katıldığım konferanstaki gözlemleri ve bölgedeki aktörlerin Türkiye'deki sürece dair değerlendirmelerini de heyetle paylaştım" açıklamasında bulundu.

"Meclis Başkanı'nın da bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek gerekli adımların atılmasına öncülük etmesi beklenmektedir"

Çerçeve yasanın kabul edilmesiyle sürecin önemli aşamalarından birinin geride bırakıldığını söyleyen Bakırhan, "Bu aşamadan sonra toplumun beklentisi, yasanın eksiksiz şekilde uygulanması ve gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Bir yasanın niteliği ve başarısı, uygulamadaki karşılığı ile ölçülür. Yasanın etkin şekilde uygulanması noktasında topluma, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve Meclis'e sorumluluk düşmektedir. Meclis Başkanı'nın da bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek, gerekli adımların atılmasına öncülük etmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Meclis İzleme Kurulu'nun bir an önce kurulması ve Meclis'teki tüm siyasi partilerin bu yapıda temsil edilmesinin sağlanması önem taşımaktadır" dedi.

"Türkiye'nin en temel ihtiyacı diyalog, müzakere ve ortak akılla meselelerini çözmektir"

Sürecin kalıcı başarıya ulaşmasının demokratik ilkelerin ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Bakırhan, "Basın özgürlüğü ve yerel yönetimlerin işleyişi de dahil olmak üzere demokratik iklimi destekleyecek adımların atılması faydalı olacaktır. Türkiye'nin en temel ihtiyacı; diyalog, müzakere ve ortak akılla meselelerini çözmektir. Parti olarak toplumsal ve siyasi aktörlerle temaslarımızı sürdürerek, sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi ve demokratikleşmeye katkı sunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.