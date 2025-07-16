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DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yarın Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecekler.

Haber Merkezi
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DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

DEM Parti kaynakları, ziyaretin yarın yapılacağını bildirirken saat bilgisi verilmedi.

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün ise Kandıra Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret edecek.

Öte yandan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri de sürüyor.

Heyet bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

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