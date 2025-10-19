DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ'a ziyaret

  1. Ekonomim
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün Edirne Cezaevi’ni ziyaret ederek önce Selahattin Demirtaş ile, ardından Figen Yüksekdağ ile görüşecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde ise Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın bugün saat 10:00'da Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Eş Genel Başkanlar, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12:00’de açıklama yapacak. Ardından saat 14:30'da Kandıra Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ziyaret edilecek.

