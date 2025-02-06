DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları tahliye edildi

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan, "Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları davanın ilk duruşmasında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldılar. Tutuklu sanıklar, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı, avukatlar ise mahkemede hazır bulundu.

Tahliyelerine karar verildi

Cumhuriyet'in haberine göre duruşmada savunma yapan Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da suç olarak isnat edilen eylemlerin siyasi parti faaliyeti olduğunu belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı, Arınan ile Yılmaz'ın, iddianamede belirtilen suçlamalardan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.