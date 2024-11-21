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DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı

PKK silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA
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DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992’de Bitlis’ten katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası’nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edilmişti.

Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konulmuş, düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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