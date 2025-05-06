DEM Parti Genel Merkezi'ne Sırrı Süreyya Önder pankartı asıldı
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin sonunda hayatını kaybetti. Önder için taziye ziyaretleri sürüyor. Önder'in pankartı DEM Parti Genel Merkezi'ne asılırken partisinin bugünkü grup toplantısı iptal edildi.
Geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası 18 gün yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in pankartı, DEM Parti Genel Merkezi’ne asıldı.
Pankartta, “Güle güle Sırrı abi, sana söz, büyük barış bu ülkeye gelecek” ifadeleri yer aldı.
Taziye ziyaretleri sürüyor
DEM Parti'nin taziye programı devam ediyor. Cemal Reşit Rey'deki taziye bugün 11:00-20:00 saatleri arasında devam edecek. Buradaki taziyeleri Önder ailesi, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve yöneticileri kabul ediyor.
DEM Parti'nin normalde bugün yapılan grup toplantısı da iptal edildi.