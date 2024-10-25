  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran bir kişi gözaltında
Takip Et

DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran bir kişi gözaltında

DEM Parti'nin Ankara'nın Balgat ilçesindeki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldıran bir kişi gözaltında
Takip Et

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.

Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.

Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.

Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gündem
MİT, 120 terör hedefini vurdu
MİT, 120 terör hedefini vurdu
Narin Güran'ı 33 dakikada öldürüp ortadan kaldırdılar: 66 gündür suskunlar...
Narin'i 33 dakikada öldürdüler: 66 gündür suskunlar...
MSB duyurdu: Barınma alanından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Barınma alanından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bakan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi
Yenidoğan çetesi skandalında telefon kayıtları ortaya çıktı: 'Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz...'
Yenidoğan çetesi skandalında telefon kayıtları ortaya çıktı: 'Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz...'