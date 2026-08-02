DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket etti.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan’la son olarak 20 Temmuz'da görüşmüştü. Bu görüşmede de “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. DEM Parti İmralı heyeti, ertesi gün görüşmeye dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Öcalan'ın "27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığımız sürüyor" cümlesiyle başlayan mesajı paylaşıldı.

Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

Örgüt Mayıs 2025'te kendini feshettiğini duyurmuş, Temmuz 2025'te sembolik bir silah bırakma töreni düzenlemişti.

Öcalan'ın yeni mesajında "Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir" denildi.

Mesaj, "Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim" ifadeleriyle devam etti.

Öcalan ayrıca "Kürt-Türk ittifakı, Anadolu'nun ortak geleceğinin temel taşıdır" dedi ve ekledi:

"Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir."

İmralı heyeti AK Parti ve MHP ile de görüştü

Buldan, Sancar ve Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 15 Temmuz'da da AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Meclis'te görüşmüştü.

DEM Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, AK Parti ile çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden yasalaştırılması konusunda görüş birliği oluştu.

Görüşmede AK Parti heyeti, İmralı heyetine somut bir teklif metni sunmadı; ancak genel çerçeve konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.