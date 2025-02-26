DEM Parti heyeti açıklamayı öne aldı! Tarih ve saat belli oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı. Bakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi.

"Yeni bir hayatın eşiğindeyiz"

Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor. Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." demişti.

Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Açıklama yarın saat 17.00'de yapulacak

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için yaptığı başvuruya onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi.

Heyetin bu görüşmenin ardından 28 Şubat'ta kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurulmuştu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada tarih öne çekilerek yarın saat 17.00'da İstanbul'da açıklama yapılacağı bildirildi.

Heyette kimler yer alacak?

DEM Parti'nin İmralı heyetinde daha önce DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan yer almıştı.

Bu kez heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve avukat Faik Özgür Erol'un yer alacağı öğrenildi.