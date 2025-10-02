DEM Parti heyeti Alevi örgütleriyle buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halklar İnançlar Komisyonu Eşsözcüsü Yüksel Mutlu, PM üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Tunceli Milletvekili Ayten Kordu’dan oluşan heyeti Alevi örgüt ve kurumlarıyla Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat, Alevi Dernekleri Federasyonu (ADEF) Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkan Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Başboğa, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkan Cuma Erçe ve Fransa Alevi Dernekleri Genel Başkanı Mehmet Gündüz’ün yaptığı ziyarette, Alevilerin yaşadıkları sorunlar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ‘Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne dair tartışmalar yürütüldü.